Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e una copertura nuvolosa minima, gli abitanti di Nola potranno godere di una serata tranquilla.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenersi sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità variabile tra i 5 e i 6 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 32% e il 40%, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e non si prevedono precipitazioni. La brezza continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo l’aria fresca e gradevole. L’umidità potrà aumentare leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza nuvole. Anche in questo caso, la brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole, con umidità che si aggirerà intorno al 50%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni sembrano promettere un clima stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con cieli sereni e assenza di precipitazioni. Questo trend positivo continuerà anche nei giorni successivi, rendendo Nola un luogo ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Gli abitanti potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività ricreative e sociali, godendo di un autunno che si preannuncia mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Nola

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.7° Assenti 6.7 NE max 9.5 Grecale 65 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.3° perc. +16.8° Assenti 6.1 NE max 8.3 Grecale 64 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.4° perc. +17.8° Assenti 6.1 NE max 8.6 Grecale 56 % 1024 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.6° Assenti 5 NE max 8.6 Grecale 35 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.2° Assenti 5 NE max 11.1 Grecale 32 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.5° perc. +21.9° Assenti 4.3 NE max 9 Grecale 40 % 1022 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +19.7° Assenti 5.5 ENE max 7.9 Grecale 49 % 1023 hPa 22 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 7.3 ENE max 10 Grecale 54 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:55

