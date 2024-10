Previsioni Meteo Nola: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Nola indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto umido e nuvoloso. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 19°C.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 19,5°C, con una temperatura percepita leggermente superiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1005 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il posto del cielo coperto, e le temperature saliranno fino a raggiungere i 21°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che si aggireranno intorno ai 15 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, portandosi al 55% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si confermeranno le nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, e il vento si presenterà più leggero, con intensità che varierà tra 10 e 20 km/h. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo valori intorno al 49%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le nubi sparse rimarranno predominanti, ma non si prevedono precipitazioni significative. La velocità del vento sarà ridotta, con valori che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità. Sabato e Domenica si prevede un clima più stabile, con cieli prevalentemente sereni e temperature che potrebbero superare i 22°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si può godere di un fine settimana all’insegna del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Nola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.57 mm 13.9 OSO max 28 Libeccio 88 % 1005 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° prob. 37 % 14.6 SO max 26.4 Libeccio 78 % 1007 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +18.6° prob. 43 % 14.9 OSO max 26.4 Libeccio 62 % 1009 hPa 9 cielo coperto +20.4° perc. +20° prob. 5 % 15 OSO max 24.9 Libeccio 55 % 1010 hPa 12 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° prob. 17 % 17.1 OSO max 25.7 Libeccio 55 % 1010 hPa 15 nubi sparse +21.2° perc. +20.6° prob. 17 % 19.1 OSO max 28 Libeccio 49 % 1010 hPa 18 nubi sparse +20° perc. +19.4° prob. 13 % 10.3 OSO max 18.7 Libeccio 50 % 1011 hPa 21 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° prob. 3 % 5.1 SSO max 10.3 Libeccio 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.