Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 17,9°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa e temperature che raggiungeranno i 21,9°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19,4°C. La sera porterà un miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Noto saranno caratterizzate da nubi sparse e una temperatura di 17,9°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si attesterà intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature saliranno fino a 21,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,4 km/h da Est-Nord Est. L’umidità scenderà al 66%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,4°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 8,4 km/h, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 77%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un cambiamento, con il cielo che si schiarirà e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, ma le condizioni generali saranno piacevoli.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un miglioramento atteso per la sera di Giovedì. Le temperature si manterranno miti, e le condizioni meteo non dovrebbero riservare sorprese, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° Assenti 2.6 N max 2.9 Tramontana 81 % 1021 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° Assenti 3.6 NNO max 4 Maestrale 79 % 1022 hPa 8 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 7.5 ENE max 9.1 Grecale 71 % 1023 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.5° Assenti 9.6 E max 8.6 Levante 64 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 10.9 ESE max 9 Scirocco 66 % 1022 hPa 17 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 7.6 E max 9.3 Levante 81 % 1022 hPa 20 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° Assenti 3.9 E max 6.1 Levante 84 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 5.1 NNE max 5.5 Grecale 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

