Previsioni Meteo Noto: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 5 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della temperatura durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa si presenterà variabile, passando da un cielo inizialmente coperto a un progressivo diradamento delle nubi. I venti saranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità considerevoli nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e i venti soffieranno debolmente da sud-sud ovest. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 19,5°C alle 03:00.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno già dalle 07:00, con temperature che saliranno fino a 25,4°C entro le 11:00. I venti saranno moderati, con velocità che varieranno tra i 11,2 km/h e i 21,1 km/h, provenienti principalmente da ovest-nord ovest. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 35% alle 10:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare. Le temperature toccheranno il picco di 25,4°C alle 12:00 e si manterranno attorno ai 23,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo un 1% di nuvole visibili. I venti diventeranno più intensi, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 38,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 54%.

La sera porterà un leggero cambiamento, con un ritorno di nubi sparse. Le temperature scenderanno fino a 18,2°C alle 23:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 61%. I venti continueranno a soffiare da ovest-nord ovest, mantenendo una velocità moderata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto indicano una giornata di Sabato all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 18°C e i 25°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in questo clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° Assenti 2 O max 6.7 Ponente 73 % 1013 hPa 4 cielo coperto +18.9° perc. +18.7° Assenti 12 ONO max 15.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.6° Assenti 11.2 ONO max 17 Maestrale 53 % 1013 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.3° Assenti 15.4 ONO max 28.3 Maestrale 35 % 1013 hPa 13 cielo sereno +25.2° perc. +24.9° Assenti 26.2 O max 37.1 Ponente 43 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 28.7 O max 38.2 Ponente 54 % 1012 hPa 19 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 16.3 ONO max 27.9 Maestrale 64 % 1014 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.1° Assenti 13.6 ONO max 18.4 Maestrale 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:33

