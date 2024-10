Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutta la giornata. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con una leggera variabilità nel pomeriggio e un aumento della copertura nuvolosa verso la sera. I venti saranno prevalentemente deboli, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. L’umidità sarà al 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1016 hPa. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità di circa 2,7 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature in aumento che raggiungeranno i 24,3°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà al 49%, favorendo una sensazione di benessere. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 15,6 km/h da Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 1-2%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura nuvolosa al 29%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C alle 17:00, con venti che si manterranno attorno ai 10,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a circa 20,6°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 78%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Noto mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno gradevoli e una leggera variabilità nuvolosa. Martedì e Mercoledì si prevede un ritorno a condizioni più soleggiate, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 2.6 NNO max 5 Maestrale 73 % 1016 hPa 4 cielo sereno +17.9° perc. +17.7° Assenti 3.2 NO max 4.5 Maestrale 73 % 1016 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 1 E max 2.8 Levante 63 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +23.4° Assenti 8.6 SSE max 7.2 Scirocco 49 % 1018 hPa 13 cielo sereno +24.2° perc. +24° Assenti 17.4 S max 16.3 Ostro 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° Assenti 13.2 SSO max 15.9 Libeccio 61 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 8.2 OSO max 10.6 Libeccio 78 % 1018 hPa 22 cielo coperto +20.6° perc. +20.7° Assenti 2.2 OSO max 4.7 Libeccio 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:30

