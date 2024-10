Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà nel pomeriggio, portando a un possibile incremento delle precipitazioni nella sera. I venti, prevalentemente da ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma non si prevedono condizioni di maltempo significativo.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 20,1°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori di circa 5,9 km/h. L’umidità sarà al 59%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 25,5 km/h, con una direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 50%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, si registreranno alcune poche nuvole, ma il cielo rimarrà per lo più sereno. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori attorno ai 24°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi al 58%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo. Le nubi sparse si trasformeranno in pioggia leggera, con precipitazioni che si intensificheranno. Le temperature scenderanno a circa 21,7°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a 12,7 km/h. L’umidità salirà al 80%, rendendo l’atmosfera più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni evidenziano un inizio di Ottobre con condizioni variabili. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un incremento delle precipitazioni nella sera. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare un clima instabile, con possibilità di piogge intermittenti. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.3° perc. +19.9° Assenti 6.5 O max 7.5 Ponente 59 % 1014 hPa 4 cielo sereno +19.8° perc. +19.3° Assenti 10.3 O max 12.4 Ponente 58 % 1013 hPa 7 cielo sereno +22.7° perc. +22.2° Assenti 13 OSO max 16.9 Libeccio 47 % 1014 hPa 10 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 21.8 SO max 24.8 Libeccio 48 % 1013 hPa 13 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 25.6 SO max 30.2 Libeccio 52 % 1012 hPa 16 poche nuvole +24° perc. +24.1° Assenti 22 OSO max 30.6 Libeccio 64 % 1012 hPa 19 pioggia leggera +21.7° perc. +22.1° 0.73 mm 12.7 OSO max 17 Libeccio 80 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.6° perc. +22° prob. 28 % 12.6 OSO max 21.9 Libeccio 82 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:37

