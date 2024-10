Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Noto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C e i 27,9°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 25,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75% nelle ore serali, rendendo l’atmosfera leggermente più umida.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente. Le temperature scenderanno fino a raggiungere i 19,5°C intorno alle 23:00, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La copertura nuvolosa sarà attorno al 21%, garantendo un cielo sereno.

Nella mattina, il clima si manterrà sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno rapidamente, toccando i 27,5°C entro le 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-ovest. L’umidità si ridurrà, raggiungendo il 51% alle 12:00, favorendo una sensazione di calore più intensa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nuvole sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 26,3°C alle 15:00. La brezza vivace continuerà a soffiare, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno al 51%.

La sera porterà un clima più fresco, con temperature che scenderanno fino a 20°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 30%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 76%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Noto nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze della città.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.3° perc. +23.3° Assenti 10.1 ONO max 12.9 Maestrale 64 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.3° perc. +22.4° Assenti 3.5 NO max 8.2 Maestrale 70 % 1010 hPa 7 nubi sparse +24.3° perc. +24.5° Assenti 2.9 E max 6 Levante 66 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.9° perc. +27.6° Assenti 8.6 SSO max 15.4 Libeccio 54 % 1012 hPa 13 nubi sparse +27.9° perc. +28° Assenti 12.1 O max 25.1 Ponente 47 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.6° Assenti 3.7 NE max 11.4 Grecale 59 % 1012 hPa 19 nubi sparse +21.2° perc. +21.3° Assenti 11.6 NE max 15.5 Grecale 75 % 1014 hPa 22 poche nuvole +19.7° perc. +19.7° Assenti 10.8 NNE max 13.1 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:24

