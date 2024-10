Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

A Nova Milanese, le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a intensificarsi fino a diventare moderate nelle ore successive. La temperatura si manterrà attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. I venti si presenteranno moderati, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12-13°C. La pioggia sarà accompagnata da un’intensità variabile, con accumuli che potranno raggiungere i 3-4 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità rimarrà alta, attorno al 93%, e i venti continueranno a soffiare da nord-est, mantenendo una brezza leggera.

Il pomeriggio non porterà miglioramenti significativi, con piogge che si manterranno moderate. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità continuerà a essere elevata. I venti si presenteranno più deboli, ma le condizioni di maltempo persisteranno, rendendo il clima piuttosto fresco e umido.

Nella sera, le previsioni meteo indicano un lieve miglioramento, con piogge che tenderanno a diminuire di intensità, ma che continueranno a manifestarsi. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 94%. I venti si attenueranno, ma rimarranno presenti, contribuendo a un clima fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Nova Milanese non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche potrebbero migliorare solo nel fine settimana, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un abbassamento dell’umidità.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 49 % 8.2 E max 19.8 Levante 91 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.39 mm 7.4 ESE max 21 Scirocco 90 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +13.3° perc. +13.1° 1.68 mm 6.1 E max 24.2 Levante 94 % 1005 hPa 9 pioggia leggera +12.8° perc. +12.5° 0.69 mm 1.8 NE max 8.8 Grecale 91 % 1006 hPa 12 pioggia moderata +12.8° perc. +12.5° 2.42 mm 7.7 NNO max 16.2 Maestrale 93 % 1005 hPa 15 pioggia moderata +12.9° perc. +12.6° 1.77 mm 7.9 N max 24.8 Tramontana 92 % 1003 hPa 18 pioggia moderata +12.4° perc. +12.2° 1.35 mm 7.9 NO max 21.1 Maestrale 94 % 1004 hPa 21 pioggia leggera +12.2° perc. +12° 0.8 mm 6.3 ONO max 12.1 Maestrale 94 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.