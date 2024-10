Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Nova Milanese per Lunedì 28 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse accompagnerà la giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,5°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 13,9°C e i 18,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Ovest. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere progressivamente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature raggiungeranno il massimo di 19,3°C, con una sensazione percepita simile. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà prevalentemente sereno e poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,3°C a mezzanotte. L’umidità rimarrà attorno all’84%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Nova Milanese indicano una giornata di transizione, con un inizio nuvoloso che lascerà spazio a condizioni più favorevoli nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature che potrebbero continuare a salire e cieli più sereni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature miti renderanno l’aria piacevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Nova Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.7 NO max 4 Maestrale 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14° perc. +13.8° Assenti 2.9 NO max 3.6 Maestrale 87 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 1.7 NNO max 2.7 Maestrale 84 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.3° Assenti 2.6 SO max 2.7 Libeccio 70 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.5 SO max 1.8 Libeccio 64 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 4 SO max 4 Libeccio 72 % 1024 hPa 19 poche nuvole +16.4° perc. +16.2° Assenti 1.9 NNO max 2.5 Maestrale 81 % 1025 hPa 22 poche nuvole +15.6° perc. +15.3° Assenti 2.7 NNE max 2.7 Grecale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:11

