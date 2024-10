Previsioni Meteo Nova Milanese: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Nova Milanese si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente umido e nuvoloso. Le previsioni meteo indicano che le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate da piogge leggere durante le prime ore del giorno, seguite da un miglioramento parziale nel pomeriggio, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra +14°C e +16,9°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90% in diverse fasce orarie.

Durante la notte, le condizioni meteo a Nova Milanese saranno dominate da cielo coperto e piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 17,8 km/h da est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significativi cambiamenti. Le piogge continueranno a cadere, sebbene con intensità leggera, e le temperature si manterranno stabili attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si avvicinerà al 95%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà un lieve miglioramento delle condizioni meteo. Le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un parziale schiarimento. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,9°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’79%. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno drasticamente, rendendo il pomeriggio più gradevole rispetto alle ore precedenti.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma senza la presenza di piogge significative. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,8°C, e l’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 3 km/h, creando un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Nova Milanese indicano un miglioramento graduale delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione dell’umidità, con possibilità di schiarite e sole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’autunno può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 7 % 8.1 E max 17.8 Levante 87 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +13.9° perc. +13.8° 0.72 mm 7 ENE max 15.8 Grecale 94 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.78 mm 4.6 ENE max 10.4 Grecale 95 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +14.3° perc. +14.2° 0.12 mm 2.9 N max 6.5 Tramontana 93 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 63 % 3.8 SSO max 3.9 Libeccio 85 % 1006 hPa 15 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 3 % 5.4 S max 4.8 Ostro 79 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.8° perc. +14.8° prob. 8 % 2.6 ESE max 3.1 Scirocco 92 % 1006 hPa 21 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 1.7 ENE max 2.6 Grecale 91 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:56

