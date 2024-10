Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, raggiungendo il 70%. Con l’avanzare della mattina, le piogge si intensificheranno, portando a una situazione di pioggia moderata.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo sarà completamente coperto e si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che varieranno tra 14,6°C e 14,8°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 3,1 km/h e i 5,7 km/h, proveniente principalmente da est. La mattina si presenterà con piogge persistenti, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 15,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la probabilità di pioggia sarà ancora elevata, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a un cielo parzialmente nuvoloso. Le temperature massime toccheranno i 17,4°C alle 14:00, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 99% al 85%. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 12,3°C a partire dalle 23:00. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1006 hPa, e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un Venerdì e un Sabato con cieli sereni e temperature in aumento, che potranno superare i 20°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.12 mm 3.1 E max 12.9 Levante 95 % 1002 hPa 4 pioggia moderata +14.6° perc. +14.7° 1.46 mm 4.4 ENE max 12.3 Grecale 98 % 999 hPa 7 pioggia moderata +14.8° perc. +14.9° 1.77 mm 4.7 N max 11.5 Tramontana 98 % 999 hPa 10 pioggia leggera +15.6° perc. +15.6° 0.11 mm 4.5 NNE max 9.5 Grecale 93 % 1000 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.9° prob. 32 % 9.9 NE max 16.5 Grecale 83 % 1000 hPa 16 nubi sparse +16.6° perc. +16.5° prob. 23 % 4 NNE max 5.4 Grecale 83 % 1001 hPa 19 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 6 NNO max 8 Maestrale 86 % 1003 hPa 22 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 8.1 NNO max 12.3 Maestrale 83 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:43

