Previsioni Meteo Novara: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Novara indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa quasi totale. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e piogge leggere, mentre al mattino il fenomeno della pioggia si intensificherà, portando a precipitazioni più consistenti. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 94%. Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge persistenti e un cielo coperto. La sera si presenterà con un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Novara avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15,8°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, si assisterà a un cambiamento significativo: la pioggia leggera si farà sentire, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,4 km/h e i 6,2 km/h.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che continueranno fino a mezzogiorno. Le temperature percepite si attesteranno sui 15,6°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, intorno al 94%. La situazione non cambierà nel pomeriggio, dove si continuerà a registrare pioggia leggera e un cielo coperto. Le temperature si manterranno stabili, senza variazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15,2°C. Le precipitazioni si faranno più sporadiche, ma non si escludono brevi momenti di pioggia leggera. La velocità del vento sarà sempre moderata, con direzione prevalentemente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Novara nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Giovedì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Mercoledì 23 Ottobre, i cittadini dovranno prepararsi a una giornata piovosa e grigia, con un’attenzione particolare alle condizioni di umidità e vento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.8° Assenti 5.8 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1029 hPa 3 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.23 mm 4.9 NNE max 5.4 Grecale 90 % 1029 hPa 6 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.27 mm 2.5 NNE max 4.5 Grecale 92 % 1029 hPa 9 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.49 mm 5.9 NNE max 8.9 Grecale 92 % 1030 hPa 12 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.56 mm 4.9 NE max 10.9 Grecale 94 % 1030 hPa 15 pioggia leggera +15.5° perc. +15.6° 0.17 mm 5.7 N max 10 Tramontana 93 % 1029 hPa 18 cielo coperto +15.4° perc. +15.3° prob. 63 % 6.4 N max 7.9 Tramontana 90 % 1029 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 30 % 5.2 NNE max 6.2 Grecale 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:56 e tramonta alle ore 18:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.