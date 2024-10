Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento temporaneo con poche nuvole. Tuttavia, nel pomeriggio e nella sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 15°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Novate Milanese vedrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 15°C. La copertura nuvolosa sarà attorno all’80%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significativi cambiamenti, mantenendo un cielo coperto fino alle prime luci dell’alba.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno alle 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà attorno al 25%, segnalando che il sole non sarà completamente visibile.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni più nuvolose, con un cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La percentuale di umidità aumenterà, portando a un’atmosfera più pesante.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 97%, rendendo l’aria umida e fresca. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una leggera bava che non influenzerà significativamente il clima.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Novate Milanese suggeriscono una giornata variabile, con un inizio promettente che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nubi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere coperto anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.9° Assenti 3.9 NE max 4.2 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° Assenti 3.4 NE max 3.6 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.1° perc. +14° Assenti 4.6 NNE max 4.6 Grecale 92 % 1028 hPa 9 poche nuvole +17.6° perc. +17.4° Assenti 2.7 NE max 4.5 Grecale 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.9° perc. +19.6° Assenti 5.5 SE max 6.2 Scirocco 67 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.7° perc. +18.5° Assenti 5 SSE max 6.3 Scirocco 74 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 2.8 E max 4 Levante 81 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 1.6 ENE max 1.9 Grecale 81 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:52 e tramonta alle ore 18:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.