Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo nuvoloso e piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco di circa 18,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia sarà accompagnata da una leggera brezza, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La mattina seguirà con poche nuvole e temperature in aumento, raggiungendo i 17,9°C intorno a mezzogiorno. Durante la mattina, l’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre il vento soffierà leggermente da Nord Est, con velocità di circa 6,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a un cielo completamente coperto entro le ore 14:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 17°C. A partire dalle 16:00, si prevederanno piogge leggere, con accumuli di circa 0,12 mm. La pioggia continuerà a cadere fino a sera, con intensità che varierà, ma sempre mantenendosi su valori leggeri.

La sera porterà con sé un clima umido e fresco, con temperature che scenderanno fino a 14°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli totali che potrebbero raggiungere i 0,25 mm entro le ore 21:00. L’umidità si attesterà attorno all’84%, rendendo l’atmosfera piuttosto pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento solo nel fine settimana. Si consiglia di prepararsi a condizioni variabili, con la possibilità di ulteriori piogge nei giorni successivi. La giornata di Venerdì si presenterà quindi come un mix di sole e pioggia, con temperature che si manterranno gradevoli ma fresche, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 6.2 N max 9.3 Tramontana 80 % 1007 hPa 3 cielo sereno +11.5° perc. +10.8° Assenti 6.6 NNE max 8 Grecale 80 % 1009 hPa 6 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 5.8 NE max 7.3 Grecale 76 % 1011 hPa 9 poche nuvole +15° perc. +14.3° Assenti 7 E max 12.1 Levante 69 % 1013 hPa 12 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 6.5 ESE max 8.8 Scirocco 64 % 1013 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° Assenti 6.2 SE max 7.3 Scirocco 66 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.14 mm 5 ENE max 6.1 Grecale 78 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.6° 0.25 mm 4.8 NE max 6.9 Grecale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:39

