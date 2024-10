Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per la prossima settimana 21 – 24 Ottobre

MeteoWeb

Nelle prossime notti, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15-17°C, con un’umidità elevata, intorno all’85-92%. Durante le mattinate, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che potranno arrivare fino a 19,7°C nel pomeriggio, mentre l’umidità scenderà al 70%. Tuttavia, il cielo rimarrà nuvoloso, con coperture tra l’80% e il 99%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima fresco e umido per tutta la settimana.

Lunedì 21 Ottobre

Nella notte di Lunedì 21 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70%. La temperatura si manterrà attorno ai 15,4°C, con una leggera diminuzione fino a 14,7°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 5 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, e non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 19,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 25% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 4 e 5 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud – Sud Est. L’umidità scenderà al 69%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno all’80%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. L’umidità rimarrà attorno al 71%, e non si prevedono precipitazioni. La giornata si concluderà con una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 17,6°C nella sera. Il cielo sarà ancora coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%.

Martedì 22 Ottobre

Nella notte di Martedì 22 Ottobre, il cielo sarà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione fino a 16,6°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 e 3 km/h da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’85%, senza possibilità di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi alta, con valori che si attesteranno attorno al 99%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 2-3 km/h, e l’umidità si manterrà al 76%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera apertura del cielo, con nubi sparse che porteranno a una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 48%. Le temperature raggiungeranno i 19,7°C, mentre il vento si farà sentire con una velocità di circa 3 km/h. L’umidità scenderà al 70%, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, con un’umidità che salirà fino all’89%. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 23 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 23 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 15,4°C, con una leggera diminuzione fino a 14,8°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 3 km/h, e l’umidità si attesterà al 92%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 99%. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3 km/h, e l’umidità si manterrà al 72%.

Nel pomeriggio, si prevede che il cielo rimanga coperto, con temperature che raggiungeranno i 20,1°C. La copertura nuvolosa si manterrà al 100%, e la velocità del vento sarà di circa 3 km/h. L’umidità scenderà al 66%, rendendo l’aria più fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16,6°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 98%.

Giovedì 24 Ottobre

Nella notte di Giovedì 24 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 83%. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione fino a 15,8°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento sarà di circa 4,9 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con un’umidità che si attesterà al 85%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 16,7°C. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 73%. La velocità del vento varierà tra 1 e 4 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità scenderà al 76%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si attesterà attorno al 75%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera. L’umidità rimarrà attorno al 81%, e non si prevedono precipitazioni. La giornata si concluderà con una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 15,8°C nella sera.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno tra i 15°C e i 20°C. L’umidità rimarrà alta, e non si prevedono precipitazioni significative. Si consiglia di prepararsi a giornate fresche e umide, con un cielo che potrebbe rimanere coperto per gran parte della settimana.

