Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

Martedì 8 Ottobre a Novate Milanese si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente piovose. Le previsioni meteo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con intensità variabile. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 97%. I venti, prevalentemente da est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a rendere l’atmosfera umida e fresca.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera che si intensificherà nel corso delle ore. Le temperature si manterranno attorno ai 12,7°C, con un’umidità che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,6 km/h.

Nella mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia continuerà a cadere, con momenti di pioggia moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13°C. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà alta, e le raffiche di vento potranno toccare i 35,9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione della pioggia, con episodi di forte pioggia che si alterneranno a momenti di pioggia moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 14°C, mentre l’umidità continuerà a mantenersi elevata. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 25,9 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più fresca e umida.

La sera porterà un lieve miglioramento, con la pioggia che diventerà più leggera, ma le nuvole rimarranno dominate nel cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 13,6°C, con un’umidità che si attesterà ancora intorno al 97%. I venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Novate Milanese indicano una giornata di Martedì 8 Ottobre caratterizzata da pioggia persistente e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.7° perc. +12.5° 0.25 mm 1.3 E max 3.3 Levante 94 % 1016 hPa 3 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 1.08 mm 5.5 ENE max 11.6 Grecale 96 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +12.9° perc. +12.8° 1.57 mm 8.9 ENE max 27.9 Grecale 97 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.99 mm 10.8 E max 35.9 Levante 96 % 1009 hPa 12 forte pioggia +14° perc. +14° 8.61 mm 4.6 SE max 24.6 Scirocco 97 % 1006 hPa 15 pioggia moderata +13.8° perc. +13.7° 1.06 mm 4.7 SSE max 16.1 Scirocco 97 % 1004 hPa 18 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.6 mm 2.8 S max 9.5 Ostro 97 % 1005 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.7° prob. 67 % 2.2 SE max 5.4 Scirocco 97 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:45

