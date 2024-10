Previsioni Meteo Novate Milanese: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Novate Milanese si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,5°C e 13,3°C, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’84%. La mattina continuerà a presentare un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 17,9°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,2 km/h.

Nel pomeriggio, ci sarà una leggera apertura con la presenza di nubi sparse, ma il cielo rimarrà in gran parte coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, intorno al 20%. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature in calo fino a 14,5°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori attorno all’81%.

In sintesi, le previsioni meteo per Novate Milanese indicano una giornata nuvolosa con temperature moderate e una leggera brezza. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, il cielo potrebbe rimanere variabile, con la possibilità di nubi sparse. Le previsioni del tempo suggeriscono che la settimana si avvierà con un clima più stabile, rendendo le giornate più gradevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +13.5° perc. +13.1° Assenti 4 NE max 4.7 Grecale 84 % 1017 hPa 3 cielo coperto +12.8° perc. +12.4° Assenti 3.3 NNE max 3.6 Grecale 84 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.6° perc. +12° Assenti 2.7 NNE max 2.9 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° Assenti 0.9 SSO max 1.1 Libeccio 68 % 1019 hPa 12 cielo coperto +17.9° perc. +17.3° prob. 2 % 2.8 SSE max 3.8 Scirocco 60 % 1018 hPa 15 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 16 % 5.9 SSE max 5.4 Scirocco 61 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 12 % 4.7 SO max 8.2 Libeccio 77 % 1018 hPa 21 cielo coperto +14.7° perc. +14.4° Assenti 1.7 O max 2.2 Ponente 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:38

