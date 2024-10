Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Nuoro si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si presenteranno soprattutto durante le prime ore della notte. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est-sud-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili, con pioggia leggera che continuerà a cadere fino alle prime luci dell’alba. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà intorno al 94%. Le temperature percepite si manterranno stabili attorno ai 14°C, mentre il vento soffierà a una velocità di circa 5-6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 70%. Il vento continuerà a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Le nuvole si diraderanno, lasciando spazio a poche nuvole e a una temperatura massima di circa 21°C. L’intensità del vento rimarrà moderata, con una velocità che si attesterà intorno agli 8 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, portandosi attorno al 60%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 93%, e il vento continuerà a soffiare da est-sud-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +14.6° perc. +14.7° 1.06 mm 5.3 ESE max 8.2 Scirocco 96 % 1023 hPa 5 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 26 % 6.6 ESE max 11.1 Scirocco 93 % 1023 hPa 8 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 6.6 ESE max 11.5 Scirocco 84 % 1025 hPa 11 cielo coperto +19.1° perc. +18.9° Assenti 8.2 ESE max 13.3 Scirocco 70 % 1024 hPa 14 poche nuvole +21.1° perc. +20.8° prob. 12 % 8.4 E max 10.1 Levante 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +15° prob. 24 % 6.4 E max 7.5 Levante 92 % 1024 hPa 20 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° prob. 13 % 4.6 ESE max 5.4 Scirocco 90 % 1024 hPa 23 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 13 % 4.4 SE max 5 Scirocco 86 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:21

