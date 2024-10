Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nelle ore successive. Le temperature oscilleranno intorno ai 13,8°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 40%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 23,1°C alle 13:00 e scendendo fino a 15,5°C entro le 18:00. L’umidità aumenterà, arrivando fino all’85% nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata. L’umidità continuerà a mantenersi alta, contribuendo a un senso di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’atmosfera più fresca. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +13.1° Assenti 5.4 ESE max 5.8 Scirocco 71 % 1023 hPa 5 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 4.9 SE max 5.9 Scirocco 71 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 5.3 E max 8.1 Levante 56 % 1023 hPa 11 nubi sparse +23.3° perc. +22.7° Assenti 4.7 E max 7.1 Levante 40 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.4° perc. +21.9° Assenti 4.3 ENE max 4.2 Grecale 47 % 1021 hPa 17 cielo coperto +15.5° perc. +15.3° Assenti 5.3 ESE max 5.2 Scirocco 85 % 1022 hPa 20 cielo coperto +14.7° perc. +14.5° Assenti 4.5 ESE max 4.9 Scirocco 86 % 1022 hPa 23 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 2.7 E max 3.6 Levante 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:18

