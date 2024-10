Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nuvole e temperature moderate. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. La velocità del vento sarà di circa 10,2 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 18,7°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 10,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 65%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,2°C intorno alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,3 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 40%. Questo sarà il momento migliore della giornata, con condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno fino a 15,0°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, raggiungendo il 99%. La velocità del vento sarà più leggera, attorno ai 8,1 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni nuvolose, con temperature che varieranno tra i 14°C e i 23°C. Si prevede che, nei giorni successivi, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con possibilità di schiarite temporanee. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un miglioramento significativo nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Nuoro

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° prob. 1 % 11.7 OSO max 25.3 Libeccio 93 % 1012 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +14° Assenti 10.8 OSO max 27.3 Libeccio 96 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° Assenti 10.4 OSO max 25.6 Libeccio 88 % 1012 hPa 10 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 12 OSO max 30.4 Libeccio 53 % 1012 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.7° Assenti 16.3 OSO max 28 Libeccio 40 % 1010 hPa 16 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° Assenti 6.9 SO max 14.1 Libeccio 51 % 1010 hPa 19 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 7.5 SO max 11.1 Libeccio 72 % 1010 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 8.2 SSO max 10.2 Libeccio 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:47

