Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 12°C e i 18,6°C durante la giornata. I venti, che soffieranno da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 29,7 km/h nelle ore centrali della mattina. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 40-80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 50 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 18,6°C intorno alle 12:00. Il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, favorendo l’irraggiamento solare. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo una velocità media di circa 28 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, stabilizzandosi intorno ai 16-18°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un pomeriggio piacevole. I venti, sebbene freschi, non supereranno i 24 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 47%, contribuendo a un clima secco.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. Le temperature scenderanno fino a 11,5°C, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità moderata, attorno ai 20 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi nuovamente attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.5° perc. +11.9° Assenti 21.4 O max 53.6 Ponente 80 % 1008 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.5° Assenti 19.5 O max 51.3 Ponente 82 % 1009 hPa 7 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 18.2 O max 49.2 Ponente 73 % 1009 hPa 10 poche nuvole +18° perc. +17° Assenti 28.7 O max 56.8 Ponente 48 % 1009 hPa 13 cielo sereno +18.4° perc. +17.3° Assenti 28 O max 49.9 Ponente 40 % 1009 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +13.9° Assenti 22.2 O max 50 Ponente 53 % 1010 hPa 19 poche nuvole +11.2° perc. +10.4° Assenti 17.8 OSO max 40 Libeccio 77 % 1012 hPa 22 nubi sparse +11.5° perc. +10.6° prob. 2 % 21.7 O max 47.1 Ponente 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:55

