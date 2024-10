Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Domenica 6 Ottobre a Nuoro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 9,5°C durante la notte a un massimo di 22,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 14,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Nuoro godrà di un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra 9,5°C e 9,8°C, mentre l’umidità sarà alta, intorno al 92%. La brezza leggera proveniente da Sud Ovest garantirà un clima piacevole, rendendo le ore notturne tranquille e serene.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 17%, e il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 6,8 km/h. L’umidità comincerà a scendere, portandosi al 46%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 22,5°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 21°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 32%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che toccheranno i 14,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 41%, garantendo comunque un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso, con una copertura che arriverà fino al 79%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, e il vento continuerà a soffiare da Sud Ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche pioggia sporadica. Gli amanti del clima mite troveranno in questa giornata un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona, prima dell’arrivo di condizioni più variabili nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.7° perc. +9.1° Assenti 6.1 SO max 6.3 Libeccio 92 % 1015 hPa 4 cielo sereno +9.5° perc. +9° Assenti 5.7 SO max 5.8 Libeccio 91 % 1014 hPa 7 poche nuvole +14.1° perc. +13.4° Assenti 4 OSO max 6.3 Libeccio 70 % 1015 hPa 10 poche nuvole +20.2° perc. +19.5° Assenti 5.4 O max 11.9 Ponente 47 % 1014 hPa 13 poche nuvole +22.5° perc. +21.8° Assenti 7.3 O max 13.2 Ponente 41 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° Assenti 6.5 OSO max 12.8 Libeccio 52 % 1013 hPa 19 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 5.4 SSO max 5.2 Libeccio 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 5.5 SSO max 5.5 Libeccio 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:52

