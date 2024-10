Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Nuoro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di nuvolosità e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa si manterrà alta, con nuvole sparse e occasionali schiarite.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e una temperatura di 14°C, con una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’8%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’88%. Con il passare delle ore, le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a una mattina con nubi sparse e temperature che saliranno progressivamente. Alle 08:00, si registreranno 17,8°C, e la copertura nuvolosa sarà attorno al 78%.

Proseguendo verso il pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 22,5°C alle 13:00, con una diminuzione della nuvolosità che porterà a momenti di sole. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con valori che si attesteranno attorno ai 19,8°C alle 15:00. Il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra i 6 e gli 8 km/h, e la direzione continuerà a essere prevalentemente da Est.

La sera si presenterà con temperature in calo, scendendo fino a 13,5°C alle 22:00, con nuvole sparse che continueranno a dominare il cielo. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, e il vento si manterrà leggero, rendendo la serata fresca ma non particolarmente fredda.

In conclusione, le previsioni meteo per Nuoro nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della nuvolosità. Domani, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni condizioni favorevoli per attività all’aperto, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Nuoro

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 4.9 ESE max 5.7 Scirocco 87 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 5.4 ESE max 6.1 Scirocco 86 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.5° Assenti 6.5 E max 9.7 Levante 69 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.6° perc. +21.2° Assenti 7.3 E max 10.7 Levante 51 % 1023 hPa 14 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.5 E max 9.5 Levante 53 % 1022 hPa 17 nubi sparse +14.9° perc. +14.7° Assenti 6.7 ESE max 7.7 Scirocco 87 % 1023 hPa 20 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 5.7 ESE max 7.2 Scirocco 81 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 5.6 ESE max 6.1 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:19

