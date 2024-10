Previsioni Meteo Nuoro: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Nuoro indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che oscillerà intorno ai 13,1°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà di circa 15,4 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest, creando una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo che rimarrà coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 91%, mentre il vento continuerà a soffiare con una velocità di circa 14,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 44%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 20,9°C alle 13:00, per poi scendere a 18°C alle 16:00. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 11,3 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà intorno al 52%. Non sono previste precipitazioni significative, il che favorirà una certa stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,7°C. Il cielo rimarrà nuovamente nuvoloso, con una copertura che varierà tra il 30% e il 50%. La brezza leggera accompagnerà la serata, con venti che si faranno più deboli, attorno ai 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Nuoro nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su livelli moderati e una predominanza di nubi. Per sabato e domenica, si prevede un ulteriore miglioramento, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° Assenti 15.4 OSO max 40.8 Libeccio 82 % 1012 hPa 4 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° Assenti 11.4 OSO max 29.8 Libeccio 89 % 1013 hPa 7 nubi sparse +14.1° perc. +13.7° Assenti 11.3 OSO max 24 Libeccio 80 % 1014 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +17.9° Assenti 11.7 O max 21.8 Ponente 48 % 1014 hPa 13 nubi sparse +20.9° perc. +20.1° Assenti 16.3 O max 21.5 Ponente 39 % 1014 hPa 16 nubi sparse +18° perc. +17.3° Assenti 11.3 ONO max 19.6 Maestrale 52 % 1015 hPa 19 nubi sparse +12.6° perc. +11.9° Assenti 5.3 SO max 5.8 Libeccio 75 % 1017 hPa 22 nubi sparse +11.7° perc. +11° Assenti 4.9 OSO max 5.3 Libeccio 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:44

