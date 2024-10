Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che non supererà i 23°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche l’umidità, che si attesterà attorno al 90%. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud e sud-ovest.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggireranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La velocità del vento sarà di circa 3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20°C. Le piogge si faranno più leggere, ma non mancheranno del tutto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che toccheranno un massimo di 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.76 mm. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 13 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le piogge continueranno, anche se con intensità minore, e il cielo rimarrà coperto. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre i venti si presenteranno leggeri, con velocità di circa 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni evidenziano un quadro di instabilità, con piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo potrebbero stabilizzarsi, portando a cieli più sereni e temperature in aumento. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e mantenere a disposizione abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni atmosferiche variabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17.4° prob. 28 % 3.3 SO max 3.2 Libeccio 94 % 1025 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +17.1° prob. 23 % 3.6 OSO max 3.6 Libeccio 93 % 1025 hPa 7 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° prob. 29 % 2.4 SSO max 2.4 Libeccio 85 % 1025 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° prob. 42 % 2 S max 8.1 Ostro 65 % 1025 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.76 mm 3.4 SSE max 8.2 Scirocco 88 % 1024 hPa 16 pioggia leggera +18.8° perc. +19.1° 0.13 mm 5.1 SSE max 6.3 Scirocco 91 % 1024 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.8° prob. 44 % 5 SSE max 6.1 Scirocco 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +18.6° perc. +19° prob. 43 % 8 S max 10 Ostro 95 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:24

