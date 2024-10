Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Olbia si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 95%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 4,5 km/h.

Nella mattina, il meteo non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 23°C intorno alle 10:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 92%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 66%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est-nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,5°C alle 16:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà fino al 44%. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, e l’umidità si attesterà attorno all’89%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni di cielo coperto e temperature miti. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre giovedì potrebbe tornare un po’ di instabilità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni attuali non favoriranno giornate di sole pieno.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° Assenti 0.9 ENE max 3.8 Grecale 93 % 1025 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.7° Assenti 2.9 NE max 4.8 Grecale 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° prob. 7 % 3 NE max 5.8 Grecale 89 % 1025 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 17 % 6.7 NE max 7.6 Grecale 66 % 1025 hPa 13 cielo coperto +21.4° perc. +21.4° prob. 31 % 8.4 E max 12.3 Levante 72 % 1025 hPa 16 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° prob. 44 % 6.7 E max 10.2 Levante 75 % 1025 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 1.7 S max 2.4 Ostro 89 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +17.5° prob. 1 % 4.5 SO max 4.2 Libeccio 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 18:27

