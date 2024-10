Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Olbia si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge intermittenti. Le previsioni meteo indicano temperature che oscilleranno tra i 18,1°C e i 25°C, con un aumento dell’umidità e venti moderati provenienti principalmente da sud-ovest. Durante la giornata, si registreranno piogge di intensità variabile, con picchi di pioggia moderata nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente di nubi sparse, con una temperatura di circa 19,1°C e una copertura nuvolosa dell’80%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il 100% di copertura nuvolosa. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 19,5°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 7,6 km/h e i 11,3 km/h.

La mattina inizierà con cielo coperto e possibilità di pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia che aumenterà, con accumuli di circa 0,11 mm. Il vento si presenterà debole, ma con raffiche che potranno raggiungere i 18 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento significativo. Si prevede pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 20°C. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 2,27 mm, con un’intensità di pioggia che potrebbe risultare fastidiosa. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,6 km/h, con raffiche fino a 46,2 km/h.

La sera porterà un lieve miglioramento, con una diminuzione della pioggia e una ripresa della visibilità. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18,1°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 15%. Il vento continuerà a soffiare moderato, ma le probabilità di pioggia saranno molto basse.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente. Domani si prevede un cielo più sereno, mentre dopodomani ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +19.4° Assenti 9.6 S max 13.5 Ostro 94 % 1011 hPa 4 cielo coperto +20.2° perc. +20.6° prob. 9 % 7.8 S max 11.1 Ostro 87 % 1010 hPa 7 cielo coperto +22° perc. +22.4° prob. 67 % 6 SSO max 9 Libeccio 79 % 1010 hPa 10 pioggia leggera +22.3° perc. +22.6° 0.13 mm 8.1 SO max 18 Libeccio 76 % 1011 hPa 13 cielo coperto +25° perc. +25° prob. 60 % 16.6 SO max 33.7 Libeccio 56 % 1009 hPa 16 pioggia moderata +18.9° perc. +19.1° 3.47 mm 11.9 SSO max 33.1 Libeccio 88 % 1009 hPa 19 nubi sparse +18.9° perc. +19° prob. 3 % 18.2 OSO max 45.5 Libeccio 83 % 1009 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +18.2° prob. 3 % 15.3 SO max 39.5 Libeccio 83 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.