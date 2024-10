Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Sabato 19 Ottobre a Olbia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge intermittenti che interesseranno la città durante gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, con una massima che si attesterà intorno ai 16,9°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%. I venti, provenienti principalmente da Ovest, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Durante la notte, le condizioni meteo a Olbia saranno caratterizzate da pioggia moderata. La temperatura si aggirerà intorno ai 15,7°C, con un’umidità elevata che toccherà il 91%. I venti soffieranno a una velocità di circa 7,5 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 15,8°C e i 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 12,9 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, continueranno a manifestarsi, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti, provenienti da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno con intensità vivace, fino a 12,7 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, rendendo consigliabile l’uso di un ombrello.

La sera porterà un cambiamento, con un cielo che si manterrà coperto ma senza precipitazioni significative. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15,1°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con velocità che varieranno tra i 9,1 km/h e i 9,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’88%.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia indicano una giornata di Sabato 19 Ottobre all’insegna dell’instabilità, con piogge leggere e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:31

