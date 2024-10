Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Olbia si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa quasi totale durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 17,5°C e i 23°C, con una leggera diminuzione nel corso del pomeriggio e della sera. I venti soffieranno da sud-est, con intensità variabile, che raggiungeranno punte di 36 km/h nel pomeriggio. L’umidità si manterrà piuttosto alta, superando il 90% nelle ore serali.

Durante la notte, Olbia inizierà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà al 97%, con una leggera brezza da sud. Man mano che si passerà alla mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature che saliranno fino a 20,2°C entro le 8:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 24 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, e si registreranno raffiche fino a 36 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%. L’umidità, tuttavia, si manterrà elevata, intorno al 65%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno gradualmente, portandosi intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, e i venti si attenueranno leggermente, con velocità che scenderanno a 9,3 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori simili. Non si prevedono significative variazioni climatiche, e si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e ventoso. Le condizioni meteo potrebbero migliorare nei giorni successivi, ma è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.5° perc. +17.8° prob. 4 % 7.8 S max 8.8 Ostro 95 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.5° perc. +17.7° Assenti 8 S max 10.3 Ostro 94 % 1019 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +19.4° Assenti 10 SSE max 19.6 Scirocco 91 % 1019 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 3 % 17.5 SE max 27.5 Scirocco 64 % 1019 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +23° Assenti 24 SE max 36.2 Scirocco 65 % 1018 hPa 16 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 16.7 SE max 27 Scirocco 76 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.9° Assenti 9.9 SSE max 16 Scirocco 93 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.9° perc. +18.2° prob. 12 % 7.7 SSE max 9.1 Scirocco 92 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:21

