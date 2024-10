Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio le condizioni meteo miglioreranno, con un aumento delle temperature. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, influenzando la percezione del calore. La sera si presenterà con cieli nuvolosi, senza particolari variazioni rispetto al pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di 17,9°C e una leggera probabilità di pioggia. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 94%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 7,9 km/h. Con l’avanzare delle ore, la situazione non cambierà molto, con piogge leggere che si intensificheranno fino alle 05:00, quando si registrerà una pioggia moderata con un accumulo di 1,75 mm.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il meteo presenterà ancora piogge leggere, ma la temperatura salirà fino a 19,9°C. Le nuvole continueranno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Con il passare delle ore, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 24,4°C entro le 12:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, rendendo il pomeriggio più stabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La velocità del vento varierà tra 6 e 8 km/h, mantenendo una leggera brezza. La probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che scenderanno sotto il 12%. Questo permetterà di godere di un pomeriggio relativamente caldo, nonostante la presenza di nuvole.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,2°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 92%, e il vento continuerà a soffiare da Sud a una velocità di circa 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno al sole e temperature in aumento. Tuttavia, per Venerdì 25 Ottobre, ci si aspetta una giornata nuvolosa con piogge leggere, seguita da un pomeriggio più mite. Gli amanti del sole dovranno attendere il fine settimana per godere di condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.7° perc. +18° prob. 56 % 7.1 SO max 7.5 Libeccio 93 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.55 mm 5.2 SO max 4.9 Libeccio 90 % 1021 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 59 % 1.7 S max 2.4 Ostro 87 % 1021 hPa 10 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 47 % 6 E max 8.6 Levante 76 % 1020 hPa 13 cielo coperto +24.7° perc. +24.8° prob. 11 % 7.1 ESE max 9.3 Scirocco 60 % 1018 hPa 16 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 6 % 6.8 SE max 11.1 Scirocco 79 % 1018 hPa 19 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° prob. 17 % 7.7 S max 8.5 Ostro 89 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.5° prob. 12 % 8.6 S max 10.4 Ostro 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 17:23

