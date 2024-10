Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Olbia per Domenica 27 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un predominante cielo coperto e da piogge intermittenti, specialmente nelle prime ore del giorno. Le previsioni del tempo indicano un abbassamento delle temperature e una certa instabilità atmosferica, con venti che varieranno in intensità e direzione. La giornata si svilupperà con un clima umido, con un’attenzione particolare alle precipitazioni che si verificheranno soprattutto al mattino.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da piogge leggere che si intensificheranno, con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 17,7°C, con una percezione leggermente più alta di 18°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. Le precipitazioni si aggireranno attorno a 0,63 mm, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 95%.

Nella mattina, le previsioni meteo confermeranno un cielo coperto con piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21,6°C alle 11:00, con una temperatura percepita di 21,8°C. I venti si presenteranno più deboli, con velocità che varieranno tra i 3,3 km/h e i 9 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, ma con intensità ridotta, accumulando circa 0,21 mm di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,1°C alle 13:00, con una percezione di 23,2°C. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 16,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre non si prevedono ulteriori precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 18°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere, specialmente intorno alle 21:00, quando si registrerà un accumulo di 0,12 mm. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud, con una velocità di circa 7,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Lunedì e martedì si prevede un cielo più sereno e temperature più miti, rendendo la situazione meteo più favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +17.6° perc. +17.9° 1.31 mm 1.4 N max 6.8 Tramontana 95 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +17° perc. +17.2° 0.24 mm 6.6 SO max 8.8 Libeccio 94 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +17.3° perc. +17.4° 0.16 mm 3.3 SSO max 4.1 Libeccio 89 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +21.1° perc. +21.3° 0.21 mm 4.8 ENE max 5.6 Grecale 76 % 1021 hPa 13 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 5 % 12 ESE max 13.2 Scirocco 68 % 1020 hPa 16 cielo coperto +20.6° perc. +20.9° prob. 8 % 14.2 SE max 22.8 Scirocco 81 % 1020 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 13 % 8.4 S max 9.1 Ostro 92 % 1022 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +18.2° prob. 33 % 6.8 SSO max 7.3 Libeccio 91 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:20

