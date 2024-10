Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Olbia per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con sporadiche schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,8°C e i 27,1°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità sarà piuttosto alta, con valori che raggiungeranno il 83% durante la notte e scenderanno nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 18,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità rimarrà alta, attorno all’82%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,4 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 55%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 27,1°C, rendendo il clima piuttosto piacevole. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 14,6 km/h, mentre l’umidità continuerà a diminuire, attestandosi attorno al 39%. Non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 66%. Anche in questo caso, non si registreranno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un leggero aumento delle temperature, ma con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, pur tenendo presente la variabilità del meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 7 % 13.9 SO max 36.6 Libeccio 83 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.4° perc. +18.4° prob. 3 % 13.5 SO max 36.1 Libeccio 80 % 1010 hPa 7 cielo coperto +19.7° perc. +19.6° prob. 3 % 9.8 SO max 30.3 Libeccio 72 % 1010 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +24.5° prob. 3 % 11.6 SO max 25.3 Libeccio 44 % 1010 hPa 13 cielo coperto +27.1° perc. +26.9° prob. 6 % 14.6 O max 25.3 Ponente 39 % 1009 hPa 16 nubi sparse +24.6° perc. +24.3° prob. 3 % 3 S max 8.4 Ostro 47 % 1008 hPa 19 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 9.7 SSO max 11.6 Libeccio 61 % 1008 hPa 22 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 10.3 SO max 13.4 Libeccio 72 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:46

