Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di nubi sparse. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 18°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est, con intensità che non supererà i 12 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà prevalentemente attorno al 59%, con una leggera probabilità di pioggia, ma senza accumuli significativi. I venti continueranno a soffiare da est, mantenendo una brezza leggera e fresca.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 70%, ma le condizioni rimarranno asciutte. I venti si faranno più leggeri, con intensità che si aggirerà intorno agli 11 km/h. La sensazione di calore sarà mitigata dalla brezza, rendendo il pomeriggio piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 17°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà ulteriormente al 4%. I venti si calmeranno, creando un’atmosfera tranquilla e fresca per la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Oristano nei prossimi giorni sembrano mantenere un trend di temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Venerdì e Sabato si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno queste giornate particolarmente favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° Assenti 11.4 ESE max 17.4 Scirocco 76 % 1020 hPa 5 nubi sparse +17.4° perc. +17.1° prob. 2 % 9.8 E max 12.9 Levante 75 % 1021 hPa 8 nubi sparse +20.6° perc. +20.3° prob. 14 % 13 E max 19.7 Levante 61 % 1021 hPa 11 nubi sparse +25.1° perc. +24.8° prob. 10 % 14.1 SE max 19.6 Scirocco 45 % 1021 hPa 14 nubi sparse +25.3° perc. +25.1° Assenti 13.5 SE max 17.1 Scirocco 46 % 1020 hPa 17 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 7.8 E max 12.3 Levante 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +18.4° perc. +18.2° Assenti 10.2 ESE max 14.1 Scirocco 74 % 1022 hPa 23 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 11.9 E max 16.3 Levante 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:21

