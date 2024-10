Previsioni Meteo Oristano: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con una leggera possibilità di pioggia nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 24,2°C nel corso della giornata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da sud-ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, si registrerà una pioggia leggera che porterà a una temperatura di circa 18,6°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con il 58% di nuvole nel cielo. La velocità del vento si attesterà intorno ai 9,7 km/h, proveniente da sud. Con l’avanzare delle ore, la situazione meteo non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo coperto fino all’alba.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si aggireranno tra i 18,2°C e i 21,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, contribuendo a una sensazione di calore percepita di circa 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative durante questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente nuvoloso. Le temperature toccheranno il picco massimo di 24,2°C intorno alle ore 12:00, per poi scendere gradualmente a 22,1°C nel tardo pomeriggio. I venti continueranno a soffiare da sud-ovest, con intensità che potrà raggiungere i 23 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 19,1°C. I venti si attenueranno, mantenendosi intorno ai 10 km/h. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, ma non si prevedono precipitazioni. La giornata si concluderà con una sensazione di fresco, tipica delle serate autunnali.

In conclusione, le previsioni meteo per Oristano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. Domani e dopodomani, si assisterà a un graduale miglioramento, con una possibile schiarita nel cielo e temperature in lieve aumento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Oristano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 4 % 8.2 SSE max 11.3 Scirocco 91 % 1013 hPa 4 cielo coperto +17.9° perc. +18.1° prob. 4 % 6.7 SSE max 10.1 Scirocco 91 % 1012 hPa 7 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° Assenti 8.5 SE max 12.1 Scirocco 87 % 1012 hPa 10 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° Assenti 13.7 SO max 20.4 Libeccio 65 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +24° Assenti 17.8 SO max 23.8 Libeccio 60 % 1011 hPa 16 cielo coperto +22.1° perc. +22.3° Assenti 12.7 SSO max 23.1 Libeccio 74 % 1010 hPa 19 nubi sparse +20.1° perc. +20.3° Assenti 7.3 SE max 9.3 Scirocco 79 % 1010 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +19° Assenti 10.4 ESE max 13 Scirocco 74 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:50

