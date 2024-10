Previsioni Meteo Oristano: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Oristano si presenteranno particolarmente favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima mite, ideale per attività all’aperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nella notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si aggirerà attorno al 76%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che raggiungeranno i 17,6 km/h. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo e senza particolari disagi.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa sarà minima, al 3%. La brezza si farà sentire, con una velocità del vento che varierà tra i 11,8 km/h e i 13,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 49% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si registreranno le temperature più elevate, con un picco di 25,3°C alle ore 13:00. Le condizioni meteo continueranno a essere ottimali, con un cielo sereno e senza precipitazioni. La brezza si attenuerà leggermente, con velocità del vento che scenderà a circa 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 50%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 17,4°C alle ore 21:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa assente. La brezza continuerà a spirare da est, mantenendo una velocità di circa 11,8 km/h. L’umidità salirà leggermente, raggiungendo il 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Oristano indicano una giornata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli, con temperature gradevoli e un cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori miti, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste favorevoli previsioni del tempo per godere di momenti di svago e relax.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 11.7 E max 15.6 Levante 73 % 1022 hPa 5 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 11.8 E max 16.9 Levante 73 % 1022 hPa 8 cielo sereno +19.4° perc. +18.9° Assenti 12.5 ESE max 19.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 11 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 13.1 SE max 18.3 Scirocco 47 % 1022 hPa 14 cielo sereno +25.1° perc. +24.8° Assenti 10.7 SE max 16.9 Scirocco 45 % 1020 hPa 17 cielo sereno +19.5° perc. +19.3° Assenti 6.4 SE max 11.8 Scirocco 71 % 1021 hPa 20 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 12 ESE max 16.9 Scirocco 77 % 1022 hPa 23 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 12 E max 16.5 Levante 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:20

