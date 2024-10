Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Venerdì 25 Ottobre a Orta di Atella si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%. Con l’avanzare della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 24,5°C entro il mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,4 km/h.

Nel dettaglio, durante la notte, le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà predominante, con nubi sparse che inizieranno a manifestarsi. La mattina si presenterà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,2°C alle 08:00 e i 24,5°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 54%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con punte fino a 10,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 4%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 20°C intorno alle 19:00. Il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, ma senza particolari fenomeni di pioggia. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 70%. La velocità del vento si manterrà bassa, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Orta di Atella indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe alternarsi a momenti di sereno. È probabile che il weekend porti con sé un leggero miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 2.6 NO max 3.2 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 2.9 N max 3 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 2.8 NE max 3.1 Grecale 78 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22.3° perc. +22.3° Assenti 1.3 OSO max 1.5 Libeccio 64 % 1024 hPa 12 cielo coperto +24.5° perc. +24.4° Assenti 7.7 OSO max 6.3 Libeccio 54 % 1022 hPa 15 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 8.8 OSO max 6.1 Libeccio 59 % 1021 hPa 18 nubi sparse +21.4° perc. +21.3° prob. 4 % 5.8 O max 6.7 Ponente 68 % 1022 hPa 21 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° prob. 8 % 2.6 NO max 3 Maestrale 73 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

