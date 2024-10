Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 91% e temperature attorno ai 19,3°C. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a 23,9°C, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con temperature che raggiungeranno 24,4°C e una copertura nuvolosa ridotta al 28%. Sabato, il cielo sarà inizialmente coperto, con piogge leggere nel pomeriggio e temperature in calo a 21,7°C. Domenica, si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno a 19,2°C in serata, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91% alle ore 03:00. Le temperature si manterranno attorno ai 19,3°C, con una leggera diminuzione fino a 19,2°C alle 05:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,3 km/h e 3 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà intorno all’83%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che varieranno tra il 92% e il 99%. Il vento si farà più presente, raggiungendo punte di 7 km/h alle 12:00, sempre da direzione sud-ovest. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 59%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 24,4°C alle 13:00, per poi scendere a 21,3°C alle 18:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 28% verso sera, mentre la velocità del vento si manterrà attorno agli 8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 72%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e cielo sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 20,4°C alle 21:00 e 20,1°C alle 22:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno tra 2,4 km/h e 3,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 77%, mantenendo un clima gradevole per le attività serali.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre inizierà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 41%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,7°C e 19,6°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 2,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si alzeranno fino a 23,5°C alle 11:00. Il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, creando un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a 21,7°C alle 16:00. Si registreranno anche piogge leggere alle 16:00, con un’intensità di 0,32 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità aumenterà fino al 71%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 20,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 1,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% e la velocità del vento sarà molto leggera, con valori che non supereranno i 2,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 23°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, mentre il vento si farà leggermente più presente, raggiungendo punte di 9,5 km/h. L’umidità scenderà al 54%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con poche nuvole che appariranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,9°C alle 14:00. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 11,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 19,2°C alle 21:00. La velocità del vento sarà leggera, con valori che non supereranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, creando un clima piacevole per le attività serali.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da cieli coperti e temperature miti, un Sabato con piogge leggere e un Domenica che offrirà un miglioramento con cieli sereni. Sarà un’ottima occasione per pianificare attività all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica.

