Previsioni Meteo Ottaviano: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Ottaviano si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un cielo prevalentemente coperto, che si manterrà tale per gran parte della mattinata. Le temperature si attesteranno su valori miti, con minime intorno ai 18,7°C e massime che raggiungeranno i 23,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse nel pomeriggio porterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, mentre la sera si prevede un cielo sereno. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che varieranno tra 1,2 km/h e 7,3 km/h.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 19°C. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 77% e il 79%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,7°C entro le ore 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 98%, con una leggera diminuzione dell’umidità. I venti si manterranno deboli, con velocità comprese tra 1,9 km/h e 4,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22,2°C e 23,2°C, con un’intensificazione dei venti che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 50%.

La sera porterà un miglioramento significativo, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 19°C. I venti continueranno a essere leggeri, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Dopo una Domenica caratterizzata da nuvole e temperature miti, si prevede un inizio di settimana con cieli più sereni e temperature in lieve calo. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate più soleggiate, mentre l’umidità si stabilizzerà su valori più accettabili.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.8° perc. +19.8° Assenti 1.4 SE max 3.5 Scirocco 77 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.3° Assenti 2.2 SSE max 4.3 Scirocco 78 % 1021 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° Assenti 2.1 E max 3.5 Levante 79 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21° Assenti 2.8 SO max 4.8 Libeccio 62 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.1° perc. +22.8° Assenti 4.6 SO max 5.7 Libeccio 51 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 7.3 OSO max 6.6 Libeccio 54 % 1023 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 1.8 ONO max 4.4 Maestrale 62 % 1024 hPa 21 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 2.3 NNO max 3.3 Maestrale 67 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:00

