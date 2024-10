Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Ottaviano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 24°C nel pomeriggio, mentre la notte si registreranno valori più freschi, attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da nord-est, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa 20°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, e non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di calma del vento, con una velocità di circa 0,9 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22°C entro le 9:00. La copertura nuvolosa rimarrà invariata al 100%, e l’umidità inizierà a scendere leggermente. Anche in questa fase, non si registreranno precipitazioni, e i venti continueranno a essere leggeri, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e alle 13:00, mantenendosi stabili fino alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e la probabilità di pioggia sarà bassa, con valori che non supereranno il 18%. L’umidità si attesterà attorno al 58%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alla mattina.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno a 21°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, e l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 72%. I venti continueranno a essere deboli, con una leggera bava che non influenzerà le condizioni generali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua copertura nuvolosa. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni di calma del vento contribuiranno a mantenere un clima tranquillo. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione nelle giornate a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20.2° Assenti 0.9 NNO max 5.5 Maestrale 82 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° Assenti 3.9 NNE max 4.9 Grecale 86 % 1027 hPa 6 cielo coperto +19.1° perc. +19.3° Assenti 4.6 NE max 5.7 Grecale 85 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° Assenti 1.8 NE max 3.9 Grecale 69 % 1028 hPa 12 cielo coperto +24.3° perc. +24.3° Assenti 3.5 O max 4.8 Ponente 58 % 1026 hPa 15 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 18 % 3.9 O max 5.2 Ponente 59 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 16 % 0.7 NNO max 4.1 Maestrale 67 % 1026 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 2 % 1.4 ESE max 4.4 Scirocco 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:05

