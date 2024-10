Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Ottaviano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di pioggia leggera durante le ore diurne. Le previsioni del tempo indicano che la mattina inizierà con un cielo nuvoloso e piogge intermittenti, mentre nel pomeriggio si assisterà a un lieve miglioramento, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 17°C e i 20°C.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,8°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale del 7%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Sud Est, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno all’11%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà e le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 20%, e la velocità del vento si manterrà attorno ai 7,7 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, si intensificheranno, con accumuli che raggiungeranno i 0,3 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare pioggia leggera, ma con una graduale diminuzione dell’intensità. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 61%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, con accumuli che non supereranno i 0,19 mm.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 17°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 54%, mentre la probabilità di pioggia diminuirà ulteriormente. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Ottaviano indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre caratterizzata da piogge leggere al mattino e nel pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni meteo in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni, rendendo le condizioni più favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.8° perc. +17.2° prob. 11 % 6.2 SE max 8.1 Scirocco 61 % 1012 hPa 3 poche nuvole +17° perc. +16.6° prob. 67 % 6.8 SE max 9.4 Scirocco 69 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17° perc. +16.7° 0.1 mm 7.7 ESE max 11.1 Scirocco 72 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20° perc. +19.6° 0.3 mm 6.1 S max 8.7 Ostro 58 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +20.2° perc. +19.8° 0.42 mm 12.4 OSO max 13.6 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19° 0.11 mm 9.8 OSO max 10.1 Libeccio 56 % 1012 hPa 18 nubi sparse +18.6° perc. +17.9° prob. 51 % 3.8 SSO max 5.9 Libeccio 56 % 1012 hPa 21 nubi sparse +17.7° perc. +17.2° prob. 20 % 3.5 SE max 4.9 Scirocco 62 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.