Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le condizioni meteo di Ottaviano per Venerdì 25 Ottobre si presenteranno caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La giornata inizierà con cieli coperti, ma nel pomeriggio si assisterà a un parziale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse. La temperatura percepita non scenderà sotto i 19°C, mentre i venti saranno generalmente leggeri, con una velocità che non supererà i 8 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%, e l’umidità si manterrà attorno all’81%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Ovest, con velocità di circa 1,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 23,8°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 95%, e l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 57%. I venti si intensificheranno leggermente, con velocità che arriveranno a 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C e l’umidità si manterrà intorno al 61%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 7,7 km/h.

La sera porterà cieli con poche nuvole, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 20°C. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 75%, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità intorno ai 2,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature miti e una leggera oscillazione della nuvolosità. Si prevede che il fine settimana porterà condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° Assenti 1.8 SO max 2.4 Libeccio 81 % 1025 hPa 3 nubi sparse +19° perc. +19.1° Assenti 1.5 NNO max 1.7 Maestrale 84 % 1024 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 2.1 ENE max 2.6 Grecale 82 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 3.2 OSO max 2.2 Libeccio 65 % 1024 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° Assenti 6.6 OSO max 4.8 Libeccio 57 % 1023 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.9° Assenti 6.6 OSO max 4.3 Libeccio 61 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +21.2° prob. 11 % 3.7 OSO max 4 Libeccio 71 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.3° perc. +20.3° prob. 11 % 1.3 OSO max 2.6 Libeccio 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

