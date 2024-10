Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e temperature attorno ai 17°C, con umidità al 71%. Durante la mattina, si prevede un aumento delle temperature fino a 22,8°C e una copertura nuvolosa del 50%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature a 23°C e umidità al 49%. La sera porterà un cielo coperto e temperature in calo a 19,5°C. Martedì, il cielo sarà coperto con piogge previste nel pomeriggio e serata, mentre Mercoledì continueranno le precipitazioni. Giovedì si prevede un miglioramento temporaneo.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 50%. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2 km/h e 3,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali. L’umidità si attesterà intorno al 71%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 50%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 48%.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con poche nuvole e temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno all’11%. La velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 7,9 km/h, rendendo l’aria piacevole e fresca. L’umidità si stabilizzerà attorno al 49%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà progressivamente, passando da poche nuvole a cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 19,5°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 95%. La velocità del vento sarà contenuta, intorno ai 2,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 67%.

Martedì 8 Ottobre

La notte di Martedì 8 Ottobre si presenterà con un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,8 km/h e 3,7 km/h, proveniente da direzioni orientali. L’umidità si attesterà attorno al 67%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno fino a 26°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà totale, al 100%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 41%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature si attesteranno intorno ai 22°C, mentre la copertura nuvolosa sarà al 64%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 24,3 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 67%.

Infine, nella sera, si prevedono forti piogge con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a 19°C e la velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 21,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 92%, rendendo l’atmosfera particolarmente umida.

Mercoledì 9 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 9 Ottobre, il meteo sarà caratterizzato da pioggia moderata e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà sostenuta, oscillando tra 8,2 km/h e 11,6 km/h, proveniente da direzioni meridionali. L’umidità si attesterà attorno al 88%.

Durante la mattina, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 88%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 10,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’83%.

Nel pomeriggio, il meteo migliorerà leggermente, con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 43%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 11,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno fino a 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 5%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,3 km/h. L’umidità aumenterà fino al 81%.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, il meteo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,8°C, con una temperatura percepita leggermente più alta. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,5 km/h e 6,8 km/h, proveniente da direzioni meridionali. L’umidità si attesterà attorno al 88%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole, con temperature che saliranno fino a 20,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,9 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 83%.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile con nubi sparse e temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa sarà al 76%, mentre la velocità del vento continuerà a mantenersi attorno ai 10,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 63%, mentre la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,8 km/h. L’umidità aumenterà fino al 87%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un inizio di settimana con temperature piacevoli e un aumento della copertura nuvolosa, seguita da un peggioramento meteo con piogge moderate e forti. Si consiglia di prepararsi per eventuali precipitazioni, specialmente nei giorni di Martedì e Mercoledì, mentre Giovedì potrebbe offrire un miglioramento temporaneo.

