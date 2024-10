Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,4°C e i 22,8°C, mentre il vento si presenterà con intensità moderata, proveniente principalmente da sud e sud-ovest.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili e serene, con un cielo completamente sgombro da nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,4°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C nelle prime ore del mattino. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa. Il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 3,1 km/h e i 7,1 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 2%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo il clima particolarmente piacevole. L’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 58%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di 22,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da sud-sud-ovest. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 6% al 29% verso le ore successive.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà significativamente. Il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 21,7°C. Il vento si farà più fresco, con velocità che varieranno tra i 5,1 km/h e i 10,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Pachino indicano una giornata di Lunedì all’insegna del bel tempo, con un clima ideale per attività all’aperto durante le ore diurne. Tuttavia, si consiglia di prepararsi a un cambiamento nel corso della sera, quando le nuvole prenderanno il sopravvento. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, pertanto sarà opportuno monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° Assenti 6.1 NNE max 7.1 Grecale 68 % 1015 hPa 4 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 4.1 N max 5.3 Tramontana 69 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 2.1 ENE max 3.9 Grecale 64 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° Assenti 9.3 S max 6.7 Ostro 59 % 1018 hPa 13 cielo sereno +22.7° perc. +22.5° Assenti 15.7 SSO max 15.4 Libeccio 58 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° Assenti 13.8 SO max 15.5 Libeccio 71 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.9° perc. +22.2° Assenti 10.7 SO max 13 Libeccio 78 % 1018 hPa 22 cielo coperto +21.7° perc. +22° Assenti 5.1 SSO max 6.9 Libeccio 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:30

