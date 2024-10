Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno moderati, contribuendo a un comfort climatico ottimale.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,8°C. La velocità del vento sarà di circa 15 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con un’umidità che si manterrà attorno al 73%. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort notturno.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo un cielo sereno. Le temperature saliranno, toccando i 23,3°C intorno alle 10:00. I venti continueranno a soffiare da Nord Est con intensità moderata, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità diminuirà, favorendo un clima più secco e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22,5°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche poca nuvola che potrebbe apparire. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a circa 9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque a livelli accettabili.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,6°C, mentre i venti si faranno più deboli, contribuendo a un’atmosfera tranquilla. L’umidità si manterrà attorno al 72%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni mostrano un clima variabile, con un ritorno di condizioni più nuvolose e temperature in lieve calo. Tuttavia, non si prevedono eventi meteorologici significativi, garantendo così un fine settimana all’insegna della tranquillità e del comfort. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, prima di un possibile cambiamento climatico nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +20.6° Assenti 14.2 NNE max 14.1 Grecale 74 % 1014 hPa 4 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 20.1 NNE max 20.6 Grecale 75 % 1015 hPa 7 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° Assenti 18.9 NE max 19.8 Grecale 67 % 1017 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 20.1 NE max 20.3 Grecale 57 % 1017 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 18.9 E max 17 Levante 61 % 1016 hPa 16 poche nuvole +22.1° perc. +22° Assenti 9.1 ESE max 8.7 Scirocco 65 % 1017 hPa 19 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° Assenti 1.1 ESE max 2.6 Scirocco 70 % 1018 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.4° Assenti 5.2 NO max 5 Maestrale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:23

