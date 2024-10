Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 24°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 9,5 km/h e i 20,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, intorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 22,9°C e i 24,8°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con solo un accenno di pioggia leggera previsto intorno alle 11:00, quando si registrerà una temperatura di 24,9°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,2 km/h, con una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 62% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno i 25,3°C. La velocità del vento si attesterà tra i 17,1 km/h e i 19,7 km/h, mantenendo una direzione ovest-nordovest. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 56%.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nuvoloso a sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 21,5°C entro le 23:00. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 2,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni suggeriscono un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento della probabilità di cieli sereni e temperature in lieve aumento. Sabato e Domenica si prevede un clima più soleggiato, con temperature che potrebbero superare i 26°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +24° perc. +24.7° Assenti 9.5 SO max 11.4 Libeccio 85 % 1008 hPa 4 cielo coperto +23.4° perc. +24° Assenti 19.8 O max 24.4 Ponente 86 % 1007 hPa 7 cielo coperto +23° perc. +23.3° prob. 1 % 19.4 O max 22.5 Ponente 74 % 1009 hPa 10 cielo coperto +24.8° perc. +25° prob. 20 % 11.9 O max 16.6 Ponente 63 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.1° perc. +25.2° prob. 17 % 19.7 OSO max 26.8 Libeccio 56 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.9° perc. +24° prob. 14 % 13.6 ONO max 23.8 Maestrale 62 % 1009 hPa 19 poche nuvole +22.3° perc. +22.5° Assenti 8.7 NE max 16.1 Grecale 74 % 1012 hPa 22 cielo sereno +21.7° perc. +21.8° Assenti 3.3 E max 8.5 Levante 71 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.