Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 92%. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una leggera diminuzione delle precipitazioni.

Nel corso della mattina, il meteo continuerà a essere dominato da un cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 7 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e non si prevedono precipitazioni significative, sebbene ci possa essere una leggera probabilità di pioggia.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a circa 11°C. Il vento si farà più leggero, mantenendosi sotto i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni di pioggia sembreranno assenti, favorendo una serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e domenica si prevede un aumento delle temperature e un cielo più sereno, con possibilità di schiarite significative. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe ancora influenzare il clima locale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.3° perc. +12° 0.39 mm 4.6 NO max 11.5 Maestrale 91 % 1005 hPa 4 pioggia leggera +11.8° perc. +11.4° 0.22 mm 6 E max 10.7 Levante 91 % 1006 hPa 7 cielo coperto +12.2° perc. +11.7° prob. 40 % 1.8 ESE max 4.2 Scirocco 87 % 1008 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 29 % 5.8 SSE max 5.7 Scirocco 77 % 1009 hPa 13 pioggia leggera +14.3° perc. +13.7° 0.11 mm 8.9 SE max 8.7 Scirocco 73 % 1009 hPa 16 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 21 % 7.9 SE max 9.4 Scirocco 80 % 1010 hPa 19 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 3.2 E max 5.9 Levante 86 % 1012 hPa 22 nubi sparse +11.3° perc. +10.7° Assenti 2.1 NNE max 3.3 Grecale 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 18:52

