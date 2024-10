Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 27 Ottobre a Padova si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16°C e +18,9°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 8,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, sebbene la presenza di nuvole possa influenzare la percezione del sole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,4°C, con un cielo inizialmente coperto che si aprirà a nubi sparse. La mattina seguirà con un cielo nuovamente coperto, ma le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che toccheranno il 94%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,9°C, mantenendosi stabili attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà massima, con il 100% di nuvole, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità che non supereranno i 5 km/h. La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a 17,1°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano una stabilità climatica con temperature miti e cielo nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, con una possibile persistenza di queste condizioni anche nei giorni successivi. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa, ma potranno comunque approfittare di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.3° perc. +16.5° Assenti 6.9 NE max 8.4 Grecale 95 % 1022 hPa 4 nubi sparse +16° perc. +16.2° Assenti 5.9 ENE max 6.6 Grecale 95 % 1022 hPa 7 cielo coperto +16.6° perc. +16.8° Assenti 4 NE max 5 Grecale 94 % 1023 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° Assenti 6.3 NE max 7.4 Grecale 87 % 1024 hPa 13 cielo coperto +18.9° perc. +19° Assenti 4.7 ENE max 5.7 Grecale 83 % 1023 hPa 16 cielo coperto +18° perc. +18.1° Assenti 4.6 E max 5 Levante 87 % 1024 hPa 19 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 2.3 NE max 3.2 Grecale 87 % 1025 hPa 22 cielo coperto +17.3° perc. +17.4° Assenti 2.1 N max 3.2 Tramontana 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:02

