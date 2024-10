Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Padova si presenterà con condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera variabilità nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con un picco massimo di circa 21,2°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud e sud-ovest, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con un cielo coperto e un’umidità che si aggirerà attorno al 73%. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 0,1 km/h e 3,3 km/h, rendendo la notte tranquilla e senza particolari eventi atmosferici.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 17,1°C a 19,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che raggiungeranno il 99%. I venti rimarranno leggeri, favorendo un clima fresco ma non freddo. L’umidità si manterrà attorno al 70-78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve schiarita, con il cielo che passerà da nuvoloso a sereno. Le temperature raggiungeranno il massimo di 21,2°C, offrendo un momento di piacevole tepore. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 6,8 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità scenderà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, mantenendo temperature intorno ai 16-17°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori attorno all’82%. I venti continueranno a essere leggeri, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno gradevoli. Nei prossimi giorni, si prevede una certa stabilità meteorologica, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Tuttavia, non si escludono possibili schiarite, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 1 SO max 1.7 Libeccio 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 2.2 SSO max 2.2 Libeccio 76 % 1027 hPa 7 cielo coperto +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.7 SO max 2.9 Libeccio 78 % 1028 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +19.2° Assenti 0.8 NE max 1 Grecale 70 % 1028 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 4.2 SSO max 5.8 Libeccio 64 % 1027 hPa 16 poche nuvole +19.1° perc. +19° Assenti 4.8 E max 5 Levante 75 % 1027 hPa 19 cielo coperto +17° perc. +16.9° Assenti 5.4 ESE max 5.8 Scirocco 81 % 1028 hPa 22 cielo coperto +16.8° perc. +16.7° Assenti 3.5 NE max 3.7 Grecale 82 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:10

