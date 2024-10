Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Padova si presenterà con condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per l’intera giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con minime che si attesteranno intorno ai 15,6°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con velocità del vento che varierà tra i 2,3 km/h e i 4,2 km/h, prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 62% e il 87%.

Durante la notte, Padova godrà di un cielo completamente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,6°C. La ventilazione sarà debole, con una velocità media di circa 4,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 20,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà assente e il vento si presenterà leggero, con velocità che varierà da 2,7 km/h a 4,1 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 63%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21°C, mantenendo un cielo sereno e senza precipitazioni. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 4,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 62%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi a 16,2°C entro le ore serali. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna nuvola all’orizzonte. La ventilazione sarà leggera, con velocità che si manterrà sotto i 4 km/h e l’umidità si stabilizzerà attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova indicano una stabilità meteorologica con cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un andamento simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli e senza significative variazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 4.1 ONO max 4.4 Maestrale 87 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +14.3° Assenti 4.1 O max 4.4 Ponente 87 % 1024 hPa 8 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 2.7 NO max 3.5 Maestrale 77 % 1025 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 3.6 OSO max 3.5 Libeccio 65 % 1024 hPa 14 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 3.9 O max 4.4 Ponente 63 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° Assenti 2.3 ONO max 2.7 Maestrale 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.4° Assenti 4 NO max 4.2 Maestrale 80 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.6° perc. +15.4° Assenti 3.7 NNO max 3.7 Maestrale 82 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:58

