Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

Sabato 26 Ottobre a Padova si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 18°C, con un incremento graduale durante la mattina. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, e si registreranno piogge leggere nelle prime ore del giorno. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Est.

Nella notte, Padova sarà avvolta da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà sui 7,6 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 0,89 mm.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia si intensificherà, raggiungendo un picco di 1,31 mm di precipitazioni alle 01:00. La temperatura salirà leggermente, arrivando a 18,4°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est con una velocità che varierà tra 8 e 11 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà grandi cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento si manterrà moderato.

Con l’arrivo della sera, le condizioni inizieranno a migliorare leggermente. Si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con l’emergere di nubi sparse. La temperatura scenderà a circa 16°C, e la velocità del vento si attenuerà ulteriormente. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità rimarrà elevata, attorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Padova nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre lunedì potrebbe portare un ulteriore innalzamento delle temperature, con condizioni meteorologiche più stabili. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di giornate più luminose e asciutte.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +15.4° perc. +15.6° 1.31 mm 8.4 NE max 15.8 Grecale 97 % 1023 hPa 4 pioggia leggera +15.6° perc. +15.7° 0.37 mm 8.9 NNE max 17.2 Grecale 97 % 1022 hPa 7 cielo coperto +15.8° perc. +16° prob. 37 % 10.3 NNE max 18 Grecale 95 % 1023 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 26 % 11 NE max 13.6 Grecale 89 % 1023 hPa 13 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 11.1 NE max 13 Grecale 86 % 1022 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 1 % 10.1 NE max 17.2 Grecale 92 % 1022 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16.8° prob. 22 % 8 NE max 12.2 Grecale 94 % 1022 hPa 22 nubi sparse +16.4° perc. +16.6° prob. 34 % 7.1 NE max 8.2 Grecale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:04

